Welcome to cn.montsame.mn

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我国队在哈尔滨国际组合冰雕比赛上荣获前三名
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国家杂技团队荣获“吴桥”杂技节铜狮奖
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德意志联邦共和国总统约阿 希姆•高克对我国进行的正 式访问已开始。
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将在北京故宫组织蒙中书画家联合展
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孟•乌仁其其格摘得金牌
新闻
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政治
2017年蒙古国与美国将共同庆祝蒙美两国间建交30周年。
据政府新闻办报道，蒙古国总理扎•额尔登巴特19日会见中华人民共和国驻蒙古国特命全权大使邢海明先生。
据蒙古国政府新闻办报道，蒙古国总理扎•额尔登巴特日前会见哈萨克斯坦驻我国特命全权大使卡里贝
克·克巴兰丁。会晤之初， 蒙古国总理扎• 额尔登巴特称，“2017年是两国建交25周年，两国 友好合作关系一直以来得到扩展，对此表示满意。并且对哈萨克斯坦国独立25周年表示祝贺”。
蒙古国和德国政府间工作组第5次会议日前在柏林举行。
经济
日前具备10兆瓦功能的太阳能发电站在达尔汗乌拉省投入使用。每年能生产1410万千瓦/小时能源的该发电站已向国家输电公司启动供电。我国“Solar power international”、日本重光商事株式会社、夏普等公司共同建设该发电站。
据相关官员报道，2017年在亚洲发展银行资助之下在蒙古国东戈壁省赛音善达苏木将启动污水处理厂建设工程。
据蒙通社驻达尔汗记者报道，蒙古国达尔汗乌拉省行政机构部分领导于本月13-16日间对中国内蒙古自治区进行工作考察。
据蒙通社驻东戈壁省记者报道，蒙古国东戈壁省省长特·恩赫图布辛为首的代表团13日到访中国二连浩特进行工作访问，并与二连浩特市政府领导人进行会谈。会晤时，双方就从蒙古国东戈壁省二连浩特消费者提供食用牲畜肉需求问题进行讨论。
社会
2017年蒙古国与美国将共同庆祝蒙美两国间建交30周年。
据政府新闻办报道，蒙古国政府11日召开的会议向“ 额登斯塔旺陶拉盖” 公司、“额登斯蒙古国” 公司下达指示，要促进以加快旅游业发展、增多国外游客人数、为游客提供新型服务等为目的而实施的“成吉思汗”
项目。成吉思汗项目目的在于通过具有1200多张图片的多媒体及其他形式的“蒙古秘史”来宣传蒙古国。
蒙古国知识产权与国家注册总局为电子化其服务，16日与国家数据库签署了合作备忘录。
蒙古国科学院院长德•利格德勒院士17日向中国内蒙古著名学家巴•格日勒图教授颁发科学院最高奖项“忽必烈”奖章，以表彰他为蒙医学科研所做出的贡献。
教育
据本报记者报道，20日蒙中友好交流中心揭牌仪式在旅蒙华侨蒙中友谊学校举行。中国驻蒙使节、中资
企业及全校师生代表出席。旅蒙华侨蒙中友谊学校校长江仙梅致开幕词时说，“自今年夏天起我校一直在翻新、装修。在中国大使馆的 关怀下 ，经过多个月的筹备及施工，文体中心的装修工程于如期完工。
由乌兰巴托市育才中文中学双语文艺演出10月31日在该校艺术厅举行。
2日，在我国奥特根腾格尔大学举行了“蒙中友好交流中心”揭牌仪式。
据首都新闻办报道，首都行政长官兼乌兰巴托市长苏•巴特宝勒德12日会见印度驻蒙古国特命全权大使Suresh Babu先生并就扩展合作问题交换意见。
科学
据政府新闻办报道，发射蒙古国第一颗人造卫星工作组日前向蒙古国副总理乌•呼日勒苏赫介绍了蒙古国第一颗人造卫星名称及其调研工作进展状况。在国际“Birds”项目框架内，预计将于2017年春季发射蒙古国第一颗人造卫星。目前为发射该人造卫星还需要1.5亿蒙图。为此，该工作组请蒙古国副总理乌•呼日勒苏赫向政府转达尽快解决其所需的资金问题。政府也作出决议，将所需的资金列入明年国家预算之中。据他们称，随着解决资金问题，该人造卫星发射项目将按时得以实施。
据本报报道，28日，由蒙古国 传统医学研究院主办的“自我痊愈调理法：修复人体自愈力——糖尿病可自我痊愈”新闻发布会在香格里拉大酒店举行。
在日本人文研究所倡议之下，28日在蒙古国科学院历史与考古研究所开设“东北亚研究中心”。
蒙古国科学院历史与考古研究所、蒙古国国立大学考古研究组与土耳其考古学家将对古代突厥部长暾欲谷石碑共同进行考古研究和挖掘。
体育
蒙通社驻东方省记者报道，蒙古国东方省汽车运动爱好者代表将参加2月份在中国哈尔滨市要举行的“哈尔滨-2017”越野车比赛。
13日在俄罗斯布拉戈維申斯克市举行国际体操比赛，蒙古国体操运动员荣获3枚金牌和1枚银牌。来自蒙古国、菲律宾、俄罗斯等三个国家的共有14个团队100多名体操运动员在青少年和成年人级别上激烈角逐。
18日在韩国首尔市举行的第18届国际象棋比赛上，蒙古国少年棋手乌•托格特赫巴雅尔摘得桂冠。共有600名少年棋手参加由韩国智力运动会联盟举办的比赛，在学前年龄、小学、中学、高中和专业等级别上相互进行较量。
在俄罗斯楚瓦什日前举行以伊格那铁夫为命名的“俄罗斯女子摔跤杯”国际大赛。以世界自由式摔跤冠军斯•策仁其米德为首的12名选手代表蒙古国参加本次比赛，并3名选手摘得冠军。55公斤级国际大师阿•巴特其其格为金牌以6:2打败了白俄罗斯选手伊•库罗其克娜，并摘得冠军。据了解，她曾获得该比赛的两枚
铜牌。
艺术与文化
中国春节来临之际，1月19日-21日，“2017欢乐春节”系列活动在乌兰巴托成功举行。
据蒙通社报道， 由蒙通社“人文报”（旧蒙文版）一年一度举办的第20届“蒙古国最佳旧蒙文书法家”颁奖仪式于本月9日在蒙古国美术馆圆满举行。
在恢复蒙古国民族自由与独立105周年框架内，2016年12月29日在博格多汗博物馆内展开“蒙古末代皇帝兼第8世博格汗哲布尊丹巴”图片展。
据悉， 蒙古国功勋演员、文化使者、青年歌剧歌手额• 阿木尔图布辛2 0 1 7年年初世界最优秀1 0个歌剧院之一著名圣卡洛剧院演唱。他将在该剧院J.Verd“Rigoletto”歌剧共4次演唱即为期1多月当歌剧歌手。
矿山
据经济学家透露，今年年末，因投入“奥尤陶拉盖”公司地下矿及“嘎楚尔特”矿建设工程开工，要增加外国直接投资流动有所增长。
据绿松石山资源公司报道，6月8日，“奥尤陶拉盖”公司与雅各布工程集团（世界最大跨国的致力于建筑工程技术服务的集团）已签署“工程设计、采购和施工管理”(EPCM)协议。
据marketinfo.mn网站报道，截至今年前四个月，蒙古国“希维敖包”煤矿已开采62.86万吨煤炭，并向发电站及其他消费者提供63.51万吨。
据蒙通社报道，蒙古国政府、“力拓”集团和“绿松石山资源”公司于5月7日共同批准奥尤陶拉盖地下矿投资额为53亿美元。