Welcome to cn.montsame.mn

在俄罗斯楚瓦什日前举行以伊格那铁夫为命名的“俄罗斯女子摔跤杯”国际大赛。以世界自由式摔跤冠军斯•策仁其米德为首的12名选手代表蒙古国参加本次比赛，并3名选手摘得冠军。55公斤级国际大师阿•巴特其其格为金牌以6:2打败了白俄罗斯选手伊•库罗其克娜，并摘得冠军。据了解，她曾获得该比赛的两枚

铜牌。