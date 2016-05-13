Welcome to cn.montsame.mn

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政治

蒙德政府间工作组会议举行
Jan 04, 2017 |

蒙古国和德国政府间工作组第5次会议日前在柏林举行。

科威特殿下埃米尔承诺将帮助蒙古国
Dec 28, 2016 |

据蒙古国大呼拉尔新闻办报道，蒙古国国家大呼拉尔主席米•恩赫鲍勒德对科威特进行正式访问并拜见了科威特殿下埃米尔谢赫萨巴赫•艾哈迈德•贾比尔•萨巴赫。     米•恩赫鲍勒德称，“近20年来，两国间政
治、经济等各个领域合作进一步得到扩展。在您的倡导之下设立的研究中心在乌兰巴托已启动对温都尔汗机场扩建工程进行技术经济可行性调查。

米·恩赫鲍勒德访问俄罗斯
Dec 23, 2016 |

据国家大呼拉尔新闻办报道，应俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席巴•格雷兹洛夫之邀，以蒙古国国家大呼拉尔主席、蒙古人民党主席米•恩赫鲍勒德为首的代表团14日对俄罗斯进行工作访问。访问之初，蒙古国国家大呼拉尔主席、蒙古人民党主席米•恩赫鲍勒德与统俄党最高委员会主席巴•格雷兹洛夫等领导人物进行会晤，就两党合作问题进行交谈。

 

 

米·恩赫鲍勒德访问波斯湾国家
Dec 23, 2016 |

国家大呼拉尔主席米•恩赫鲍勒德19日从俄罗斯直接访问海湾国家。他在访问阿拉伯联合酋长国进行工作访问期间还会见阿拉伯联合酋长国联邦国民议会议长阿迈勒•古拜希，并签署议会间合作备忘录。

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经济

增加外汇储备
Jan 06, 2017 |

截至2016年前11个月，我国外汇储备量已达1303000美元、比上个月已增加25%。一般随着向蒙古国中央银行所交纳的黄金量有所增加、外汇储备量也有所增加。2017年1月2日蒙古国中央银行收购黄金和白银价率如下：黄金：收购-92770蒙图/克、出售-92770蒙图/克白银：收购-1299蒙图/克、出售-1299蒙图/
一盎司相当于3 1 .1034768克。

将在巴嘎诺尔区建设20兆瓦太阳能发电站
Jan 03, 2017 |

日本“夏普”集团将在巴嘎诺尔区建设20兆瓦太阳能发电站，并向当地公民提供能源。首都行政长官负责绿
色发展空气污染问题的执行经理扎•巴特巴雅斯嘎兰与日本“夏普”集团能源解决方案部总经理佐藤立哉签署合作备忘录。

科威特殿下埃米尔承诺将帮助蒙古国
Dec 28, 2016 |

据蒙古国大呼拉尔新闻办报道，蒙古国国家大呼拉尔主席米•恩赫鲍勒德对科威特进行正式访问并拜见了科威特殿下埃米尔谢赫萨巴赫•艾哈迈德•贾比尔•萨巴赫。     米•恩赫鲍勒德称，“近20年来，两国间政
治、经济等各个领域合作进一步得到扩展。在您的倡导之下设立的研究中心在乌兰巴托已启动对温都尔汗机场扩建工程进行技术经济可行性调查。

蒙古国科学技术发展现状及最新成果
Dec 27, 2016 |

进入21世纪以来，科技创新已成为国际竞争中成败的主导因素，科技竞争力将决定一个国家或地区在未来世界竞争格局中的命运和前途，成为维护国家安全、增进民族凝聚力的关键所在。建设国家创新体，鼓舞科技创新精神，成为世界各国关心的重要问题。从上个世纪90年代初开始，蒙古国建立新的社会经济结构基础，改革涵盖了整个社会经济范围。虽然蒙古国处于经济转型阶段，面临着种种新的发展挑战，但是蒙古国政府没有降低对科学创新发展的投资。目前，我国科学技术活动的大多数经费来自国
家财政支出。但也有不少的项目由私人公司或外国组织资助。

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社会

元旦除夕全国共出生121名婴儿
Jan 07, 2017 |

元旦除夕，全国各医疗机构共接收了22694个救护呼叫、其中1355个为突发事故、374个新生产、207个为因食品或酒精中毒等医救呼叫。首都、地方各医院和保健中心急诊科共为19339名患者提供医疗服务。在共有867名产妇之中共出生了121名婴儿。

即将举行新国际机场交接仪式
Jan 05, 2017 |

据报道，距离乌兰巴托市40公里的贺西格盆地新国际机场建筑交接仪式即将举行。

将在巴嘎诺尔区建设20兆瓦太阳能发电站
Jan 03, 2017 |

日本“夏普”集团将在巴嘎诺尔区建设20兆瓦太阳能发电站，并向当地公民提供能源。首都行政长官负责绿
色发展空气污染问题的执行经理扎•巴特巴雅斯嘎兰与日本“夏普”集团能源解决方案部总经理佐藤立哉签署合作备忘录。

蒙通社与首都行政长官办公厅签署合作备忘录
Dec 28, 2016 |

据蒙通社报道，26日，首都行政长官兼乌兰巴托市市长苏•巴特鲍勒德与蒙古国家通讯社社长巴•冈其姆格签署了合作备忘录。

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教育

旅蒙华侨蒙中友谊学校蒙中友好交流中心开幕
Dec 26, 2016 |

据本报记者报道，20日蒙中友好交流中心揭牌仪式在旅蒙华侨蒙中友谊学校举行。中国驻蒙使节、中资
企业及全校师生代表出席。旅蒙华侨蒙中友谊学校校长江仙梅致开幕词时说，“自今年夏天起我校一直在翻新、装修。在中国大使馆的  关怀下  ，经过多个月的筹备及施工，文体中心的装修工程于如期完工。

育才中学双语乐章爱心演出亮相
Nov 10, 2016 |

由乌兰巴托市育才中文中学双语文艺演出10月31日在该校艺术厅举行。

蒙中友好交流中心揭牌仪式在奥特根腾格尔大学举行
Nov 03, 2016 |

2日，在我国奥特根腾格尔大学举行了“蒙中友好交流中心”揭牌仪式。

乌兰巴托开办蒙印联合中学
Aug 19, 2016 |

据首都新闻办报道，首都行政长官兼乌兰巴托市长苏•巴特宝勒德12日会见印度驻蒙古国特命全权大使Suresh Babu先生并就扩展合作问题交换意见。

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科学

蒙古国将于2017年春季发射第一颗人造卫星
Oct 18, 2016 |

据政府新闻办报道，发射蒙古国第一颗人造卫星工作组日前向蒙古国副总理乌•呼日勒苏赫介绍了蒙古国第一颗人造卫星名称及其调研工作进展状况。在国际“Birds”项目框架内，预计将于2017年春季发射蒙古国第一颗人造卫星。目前为发射该人造卫星还需要1.5亿蒙图。为此，该工作组请蒙古国副总理乌•呼日勒苏赫向政府转达尽快解决其所需的资金问题。政府也作出决议，将所需的资金列入明年国家预算之中。据他们称，随着解决资金问题，该人造卫星发射项目将按时得以实施。

中国人发明能治糖尿病的皮鞋
Sep 29, 2016 |

据本报报道，28日，由蒙古国 传统医学研究院主办的“自我痊愈调理法：修复人体自愈力——糖尿病可自我痊愈”新闻发布会在香格里拉大酒店举行。

蒙古国开设东北亚研究中心
Aug 05, 2016 |

在日本人文研究所倡议之下，28日在蒙古国科学院历史与考古研究所开设“东北亚研究中心”。

暾欲谷石碑考古研究项目开幕式举行
Jul 06, 2016 |

蒙古国科学院历史与考古研究所、蒙古国国立大学考古研究组与土耳其考古学家将对古代突厥部长暾欲谷石碑共同进行考古研究和挖掘。

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体育

少男棋手乌·托格特赫巴雅尔摘得 国际少年象棋比赛冠军
Dec 27, 2016 |

18日在韩国首尔市举行的第18届国际象棋比赛上，蒙古国少年棋手乌•托格特赫巴雅尔摘得桂冠。共有600名少年棋手参加由韩国智力运动会联盟举办的比赛，在学前年龄、小学、中学、高中和专业等级别上相互进行较量。

阿•巴特其其格、斯•策仁其米德和欧•那桑布尔玛 分别摘得金牌
Dec 21, 2016 |

在俄罗斯楚瓦什日前举行以伊格那铁夫为命名的“俄罗斯女子摔跤杯”国际大赛。以世界自由式摔跤冠军斯•策仁其米德为首的12名选手代表蒙古国参加本次比赛，并3名选手摘得冠军。55公斤级国际大师阿•巴特其其格为金牌以6:2打败了白俄罗斯选手伊•库罗其克娜，并摘得冠军。据了解，她曾获得该比赛的两枚
铜牌。

我国功勋运动员在东京大奖赛上夺冠
Dec 14, 2016 |

日前在日本首都东京举行的国际柔道大奖赛上我国女子48公斤级运动员孟•乌仁其其格首次夺冠。此次总决赛上，她打败韩国柔道运动员Kang  Yu Zhong并夺冠。

登山运动员巴•钢嘎玛将攀登文森峰
Dec 13, 2016 |

蒙古国功勋运动员、登山运动员巴•钢嘎玛截至目前攀登世界7个洲顶峰当中已顺利登上6个了，并升起蒙古国国旗。此次她为攀登最后一个顶峰而准备出发。她已做好攀登南极洲4897米高的文森峰的一切准备工作，并将于本月13日出发。

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艺术与文化

额·阿木尔图布辛将在著名圣卡洛 歌剧院演唱
Jan 07, 2017 |

据悉， 蒙古国功勋演员、文化使者、青年歌剧歌手额• 阿木尔图布辛2 0 1 7年年初世界最优秀1 0个歌剧院之一著名圣卡洛剧院演唱。他将在该剧院J.Verd“Rigoletto”歌剧共4次演唱即为期1多月当歌剧歌手。

额·阿木尔图布辛将在著名圣卡洛歌剧院演唱
Jan 05, 2017 |

据悉， 蒙古国功勋演员、文化使者、青年歌剧歌手额• 阿木尔图布辛2 0 1 7年年初世界最优秀1 0个歌剧院之一著名圣卡洛剧院演唱。他将在该剧院J.Verd“Rigoletto”歌剧共4次演唱即为期1多月当歌剧歌手。

旅蒙华侨蒙中友谊学校蒙中友好交流中心开幕
Dec 26, 2016 |

据本报记者报道，20日蒙中友好交流中心揭牌仪式在旅蒙华侨蒙中友谊学校举行。中国驻蒙使节、中资
企业及全校师生代表出席。旅蒙华侨蒙中友谊学校校长江仙梅致开幕词时说，“自今年夏天起我校一直在翻新、装修。在中国大使馆的  关怀下  ，经过多个月的筹备及施工，文体中心的装修工程于如期完工。

蒙中文翻译家协会举行新年庆祝活动
Dec 23, 2016 |

在蒙古国蒙中翻译家协会18日举办新年庆祝活动，总结2016年工作成果，并向该协会最佳翻译家及最佳成员颁奖。该协会虽然成立才1年多，但完成不少的工作。如，已编出蒙中翻译家协会首次会议报告、讨论并通过中国人名和地名基里尔字拼写法、翻译并出版中华人民共和国前任驻蒙古国大使黄家骙撰写“五进蒙古”一书等。

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矿山

“奥尤陶拉盖”公司铜矿石开采量 达2570万吨
Oct 28, 2016 |

据经济学家透露，今年年末，因投入“奥尤陶拉盖”公司地下矿及“嘎楚尔特”矿建设工程开工，要增加外国直接投资流动有所增长。

签署奥尤陶拉盖地下矿重点协议
Jun 10, 2016 |

据绿松石山资源公司报道，6月8日，“奥尤陶拉盖”公司与雅各布工程集团（世界最大跨国的致力于建筑工程技术服务的集团）已签署“工程设计、采购和施工管理”(EPCM)协议。

“希维敖包”煤矿煤炭开采量增加11.3%
May 20, 2016 |

据marketinfo.mn网站报道，截至今年前四个月，蒙古国“希维敖包”煤矿已开采62.86万吨煤炭，并向发电站及其他消费者提供63.51万吨。

奥尤陶拉盖地下矿建设工程已启动
May 13, 2016 |

据蒙通社报道，蒙古国政府、“力拓”集团和“绿松石山资源”公司于5月7日共同批准奥尤陶拉盖地下矿投资额为53亿美元。

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