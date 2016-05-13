Welcome to cn.montsame.mn

进入21世纪以来，科技创新已成为国际竞争中成败的主导因素，科技竞争力将决定一个国家或地区在未来世界竞争格局中的命运和前途，成为维护国家安全、增进民族凝聚力的关键所在。建设国家创新体，鼓舞科技创新精神，成为世界各国关心的重要问题。从上个世纪90年代初开始，蒙古国建立新的社会经济结构基础，改革涵盖了整个社会经济范围。虽然蒙古国处于经济转型阶段，面临着种种新的发展挑战，但是蒙古国政府没有降低对科学创新发展的投资。目前，我国科学技术活动的大多数经费来自国

家财政支出。但也有不少的项目由私人公司或外国组织资助。