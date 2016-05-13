Welcome to cn.montsame.mn

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我国队在哈尔滨国际组合冰雕比赛上荣获前三名
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国家杂技团队荣获“吴桥”杂技节铜狮奖
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德意志联邦共和国总统约阿 希姆•高克对我国进行的正 式访问已开始。
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将在北京故宫组织蒙中书画家联合展
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孟•乌仁其其格摘得金牌
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蒙通社www.montsame.mn网站获得“2016年蒙古国最佳网站”荣誉证书。 蒙古国记者联盟主席巴• 嘎拉里德高度评价，...
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据政府新闻办报道，在蒙古国总理扎•额尔登巴特对南戈壁省进行视察期间，向“额登斯奥尤陶拉盖”和“奥尤陶拉盖”公司董事会和领导人下达了下列指示...
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我国最佳模特儿萨•萨尔奈日前在马来西亚吉隆坡举行的“Miss & Mrs Asia Noble Queen...
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据了解，讲述蒙古国巴彦乌勒盖省养老鹰少女恩•爱沙勒盘生活的“The Eagle Huntress”纪录片开映式曾在今年2月份举行。并恩•...
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“Face of beauty international” 国际选美比赛总决赛于10月8日在乌兰巴托举行。...
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韩国领先E-Mart折扣零售连锁店26日在蒙古国正式开幕其分店。据悉，该分店７月２６－２７日刚首业的两天之内其销售额居然高达35.3万美元...
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3 月5 日， 蒙古国哈萨克族“猎鹰节”在成吉思汗大营旅游基地举行。 第九次举行的该活动的目的在于增加冬季游客数量、...
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3 月5 日， 蒙古国哈萨克族“猎鹰节”在成吉思汗大营旅游基地举行。 第九次举行的该活动的目的在于增加冬季游客数量、...
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据了解，我国青年生物学家兼雪豹保护者特•拉瓦格松布日勒2015年11月6日晚遭受凶手的袭击而身亡。 于是本月12日，...
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据报道，第10届联合国教科文组织政府间会议日前在纳米比亚共和国温得和克市举行。 “保护非物质文化遗产”政府间会议上，...
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在第九期节目中，《挑战不可能》的舞台上迎来一对中年夫妻，两人默契配合将进行“千里眼”挑战，有望与第一期来自东非大草原上的丹尼尔兄弟一决高下...
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新闻
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政治
蒙古国和德国政府间工作组第5次会议日前在柏林举行。
据蒙古国大呼拉尔新闻办报道，蒙古国国家大呼拉尔主席米•恩赫鲍勒德对科威特进行正式访问并拜见了科威特殿下埃米尔谢赫萨巴赫•艾哈迈德•贾比尔•萨巴赫。 米•恩赫鲍勒德称，“近20年来，两国间政
治、经济等各个领域合作进一步得到扩展。在您的倡导之下设立的研究中心在乌兰巴托已启动对温都尔汗机场扩建工程进行技术经济可行性调查。
据国家大呼拉尔新闻办报道，应俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席巴•格雷兹洛夫之邀，以蒙古国国家大呼拉尔主席、蒙古人民党主席米•恩赫鲍勒德为首的代表团14日对俄罗斯进行工作访问。访问之初，蒙古国国家大呼拉尔主席、蒙古人民党主席米•恩赫鲍勒德与统俄党最高委员会主席巴•格雷兹洛夫等领导人物进行会晤，就两党合作问题进行交谈。
国家大呼拉尔主席米•恩赫鲍勒德19日从俄罗斯直接访问海湾国家。他在访问阿拉伯联合酋长国进行工作访问期间还会见阿拉伯联合酋长国联邦国民议会议长阿迈勒•古拜希，并签署议会间合作备忘录。
经济
截至2016年前11个月，我国外汇储备量已达1303000美元、比上个月已增加25%。一般随着向蒙古国中央银行所交纳的黄金量有所增加、外汇储备量也有所增加。2017年1月2日蒙古国中央银行收购黄金和白银价率如下：黄金：收购-92770蒙图/克、出售-92770蒙图/克白银：收购-1299蒙图/克、出售-1299蒙图/
一盎司相当于3 1 .1034768克。
日本“夏普”集团将在巴嘎诺尔区建设20兆瓦太阳能发电站，并向当地公民提供能源。首都行政长官负责绿
色发展空气污染问题的执行经理扎•巴特巴雅斯嘎兰与日本“夏普”集团能源解决方案部总经理佐藤立哉签署合作备忘录。
据蒙古国大呼拉尔新闻办报道，蒙古国国家大呼拉尔主席米•恩赫鲍勒德对科威特进行正式访问并拜见了科威特殿下埃米尔谢赫萨巴赫•艾哈迈德•贾比尔•萨巴赫。 米•恩赫鲍勒德称，“近20年来，两国间政
治、经济等各个领域合作进一步得到扩展。在您的倡导之下设立的研究中心在乌兰巴托已启动对温都尔汗机场扩建工程进行技术经济可行性调查。
进入21世纪以来，科技创新已成为国际竞争中成败的主导因素，科技竞争力将决定一个国家或地区在未来世界竞争格局中的命运和前途，成为维护国家安全、增进民族凝聚力的关键所在。建设国家创新体，鼓舞科技创新精神，成为世界各国关心的重要问题。从上个世纪90年代初开始，蒙古国建立新的社会经济结构基础，改革涵盖了整个社会经济范围。虽然蒙古国处于经济转型阶段，面临着种种新的发展挑战，但是蒙古国政府没有降低对科学创新发展的投资。目前，我国科学技术活动的大多数经费来自国
家财政支出。但也有不少的项目由私人公司或外国组织资助。
社会
元旦除夕，全国各医疗机构共接收了22694个救护呼叫、其中1355个为突发事故、374个新生产、207个为因食品或酒精中毒等医救呼叫。首都、地方各医院和保健中心急诊科共为19339名患者提供医疗服务。在共有867名产妇之中共出生了121名婴儿。
据报道，距离乌兰巴托市40公里的贺西格盆地新国际机场建筑交接仪式即将举行。
日本“夏普”集团将在巴嘎诺尔区建设20兆瓦太阳能发电站，并向当地公民提供能源。首都行政长官负责绿
色发展空气污染问题的执行经理扎•巴特巴雅斯嘎兰与日本“夏普”集团能源解决方案部总经理佐藤立哉签署合作备忘录。
据蒙通社报道，26日，首都行政长官兼乌兰巴托市市长苏•巴特鲍勒德与蒙古国家通讯社社长巴•冈其姆格签署了合作备忘录。
教育
据本报记者报道，20日蒙中友好交流中心揭牌仪式在旅蒙华侨蒙中友谊学校举行。中国驻蒙使节、中资
企业及全校师生代表出席。旅蒙华侨蒙中友谊学校校长江仙梅致开幕词时说，“自今年夏天起我校一直在翻新、装修。在中国大使馆的 关怀下 ，经过多个月的筹备及施工，文体中心的装修工程于如期完工。
由乌兰巴托市育才中文中学双语文艺演出10月31日在该校艺术厅举行。
2日，在我国奥特根腾格尔大学举行了“蒙中友好交流中心”揭牌仪式。
据首都新闻办报道，首都行政长官兼乌兰巴托市长苏•巴特宝勒德12日会见印度驻蒙古国特命全权大使Suresh Babu先生并就扩展合作问题交换意见。
科学
据政府新闻办报道，发射蒙古国第一颗人造卫星工作组日前向蒙古国副总理乌•呼日勒苏赫介绍了蒙古国第一颗人造卫星名称及其调研工作进展状况。在国际“Birds”项目框架内，预计将于2017年春季发射蒙古国第一颗人造卫星。目前为发射该人造卫星还需要1.5亿蒙图。为此，该工作组请蒙古国副总理乌•呼日勒苏赫向政府转达尽快解决其所需的资金问题。政府也作出决议，将所需的资金列入明年国家预算之中。据他们称，随着解决资金问题，该人造卫星发射项目将按时得以实施。
据本报报道，28日，由蒙古国 传统医学研究院主办的“自我痊愈调理法：修复人体自愈力——糖尿病可自我痊愈”新闻发布会在香格里拉大酒店举行。
在日本人文研究所倡议之下，28日在蒙古国科学院历史与考古研究所开设“东北亚研究中心”。
蒙古国科学院历史与考古研究所、蒙古国国立大学考古研究组与土耳其考古学家将对古代突厥部长暾欲谷石碑共同进行考古研究和挖掘。
体育
18日在韩国首尔市举行的第18届国际象棋比赛上，蒙古国少年棋手乌•托格特赫巴雅尔摘得桂冠。共有600名少年棋手参加由韩国智力运动会联盟举办的比赛，在学前年龄、小学、中学、高中和专业等级别上相互进行较量。
在俄罗斯楚瓦什日前举行以伊格那铁夫为命名的“俄罗斯女子摔跤杯”国际大赛。以世界自由式摔跤冠军斯•策仁其米德为首的12名选手代表蒙古国参加本次比赛，并3名选手摘得冠军。55公斤级国际大师阿•巴特其其格为金牌以6:2打败了白俄罗斯选手伊•库罗其克娜，并摘得冠军。据了解，她曾获得该比赛的两枚
铜牌。
日前在日本首都东京举行的国际柔道大奖赛上我国女子48公斤级运动员孟•乌仁其其格首次夺冠。此次总决赛上，她打败韩国柔道运动员Kang Yu Zhong并夺冠。
蒙古国功勋运动员、登山运动员巴•钢嘎玛截至目前攀登世界7个洲顶峰当中已顺利登上6个了，并升起蒙古国国旗。此次她为攀登最后一个顶峰而准备出发。她已做好攀登南极洲4897米高的文森峰的一切准备工作，并将于本月13日出发。
艺术与文化
据悉， 蒙古国功勋演员、文化使者、青年歌剧歌手额• 阿木尔图布辛2 0 1 7年年初世界最优秀1 0个歌剧院之一著名圣卡洛剧院演唱。他将在该剧院J.Verd“Rigoletto”歌剧共4次演唱即为期1多月当歌剧歌手。
据悉， 蒙古国功勋演员、文化使者、青年歌剧歌手额• 阿木尔图布辛2 0 1 7年年初世界最优秀1 0个歌剧院之一著名圣卡洛剧院演唱。他将在该剧院J.Verd“Rigoletto”歌剧共4次演唱即为期1多月当歌剧歌手。
据本报记者报道，20日蒙中友好交流中心揭牌仪式在旅蒙华侨蒙中友谊学校举行。中国驻蒙使节、中资
企业及全校师生代表出席。旅蒙华侨蒙中友谊学校校长江仙梅致开幕词时说，“自今年夏天起我校一直在翻新、装修。在中国大使馆的 关怀下 ，经过多个月的筹备及施工，文体中心的装修工程于如期完工。
在蒙古国蒙中翻译家协会18日举办新年庆祝活动，总结2016年工作成果，并向该协会最佳翻译家及最佳成员颁奖。该协会虽然成立才1年多，但完成不少的工作。如，已编出蒙中翻译家协会首次会议报告、讨论并通过中国人名和地名基里尔字拼写法、翻译并出版中华人民共和国前任驻蒙古国大使黄家骙撰写“五进蒙古”一书等。
矿山
据经济学家透露，今年年末，因投入“奥尤陶拉盖”公司地下矿及“嘎楚尔特”矿建设工程开工，要增加外国直接投资流动有所增长。
据绿松石山资源公司报道，6月8日，“奥尤陶拉盖”公司与雅各布工程集团（世界最大跨国的致力于建筑工程技术服务的集团）已签署“工程设计、采购和施工管理”(EPCM)协议。
据marketinfo.mn网站报道，截至今年前四个月，蒙古国“希维敖包”煤矿已开采62.86万吨煤炭，并向发电站及其他消费者提供63.51万吨。
据蒙通社报道，蒙古国政府、“力拓”集团和“绿松石山资源”公司于5月7日共同批准奥尤陶拉盖地下矿投资额为53亿美元。